Duitsland wijst EU-meerjarenbegroting 2028-2034 af

LUXEMBURG (ANP) - Duitsland wijst het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034 af. De financiering ervan is "volstrekt buitensporig", zei de Duitse minister Günther Krichbaum (Europese Zaken) dinsdag bij aankomst in Luxemburg. Daar bespreken de EU-ministers het compromisvoorstel van raadsvoorzitter Cyprus. Dat stelt een begroting voor die 2 procent lager is dan de 2000 miljard euro die de Europese Commissie wil. "We wijzen de voorgestelde bedragen af", zei Krichbaum.

Hij deed een beroep op de hele Europese Unie, inclusief alle lidstaten, "om de broekriem aan te halen". Ook het aangaan van gezamenlijke leningen, en daarmee extra schulden, is voor Duitsland onacceptabel. Nederland en onder meer Zweden denken er hetzelfde over.

Ook wil Duitsland andere prioriteiten. Wat Krichbaum betreft, moet het EU-geld als eerste worden besteed aan veiligheid, defensie, het versterken van het Europese concurrentievermogen en kunstmatige intelligentie.

Het Europees Parlement wil een begroting van 2200 miljard euro.