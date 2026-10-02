BUENOS AIRES (ANP/AFP) - Argentinië is van plan paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. De regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een programma over het aanbieden van het staatsburgerschap aan mensen die ten minste 350.000 dollar (zo'n 310.000 euro) overmaken aan de staatskas.

Buitenlanders krijgen ook de Argentijnse nationaliteit als ze 800.000 dollar investeren in staatsobligaties die speciaal voor dit doel worden vrijgegeven. Niet alleen de investeerders zelf, maar ook de partners en kinderen maken aanspraak op de paspoorten. Dat kost wel extra: 100.000 dollar per meerderjarige, 25.000 dollar per minderjarige.

De inkomsten van dit programma moeten worden gebruikt om "de financiële positie van de Argentijnse Republiek te versterken", stelt de regering. Het is wel de bedoeling dat al het overgemaakte geld wordt onderzocht, zodat bijvoorbeeld witwassen kan worden voorkomen.