Het Britse hof blikt vrijdag terug op de reis die prins Edward afgelopen week heeft gemaakt naar de Verenigde Staten. De broer van koning Charles bezocht het land ter ere van de 250e verjaardag en om de banden tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk te vieren. Edward ging onder meer whisky proeven en bezocht een replica van een legerkamp van George Washington.

Tijdens het bezoek stonden onder meer de gedeelde interesses in de kunsten en kansen voor de jeugd centraal. In de Metropolitan Opera in New York sprak Edward met vertegenwoordigers van de culturele sector uit de stad. In Baltimore, in de staat Maryland, bezocht de hertog van Edinburgh de Western High School. Dit is de oudste openbare middelbare school in de VS waar alleen meisjes les krijgen.

In de hoofdstad Washington D.C. ging Edward naar een nieuw educatiecentrum in de stad Mount Vernon. Hier sprak hij onder meer met historici en legde hij een krans bij de tombe van George Washington. Ook bezocht hij hier een replica van een militair kamp uit de tijd van de generaal, die later de eerste president van de VS werd. Prins Edward deed in Mount Vernon ook mee aan een heuse whiskyproeverij.