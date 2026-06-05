OSLO (ANP) - De gezondheidstoestand van de Noorse kroonprinses Mette-Marit is het afgelopen jaar flink achteruitgegaan. Er is veel meer littekenweefsel in de longen gekomen en haar longfunctie is de afgelopen drie maanden flink teruggevallen. Tijdens een persconferentie noemde hoofdarts en longspecialist Are Holm van het Rikshospitalet de situatie "gevaarlijk".

Eerder op vrijdag werd bekend dat Mette-Marit op de wachtlijst is geplaatst voor een longtransplantatie. Bij de kroonprinses is in 2018 longfibrose vastgesteld, een ziekte waardoor de longen door littekenweefsel steeds minder zuurstof op kunnen nemen. Een longtransplantatie is de enige manier waarop longfibrose te genezen is.

"De vuistregel voor wie op de wachtlijst voor longtransplantatie moet komen, is dat de patiënt zo ziek moet zijn dat we reden hebben om aan te nemen dat de patiënt nog maar één jaar te leven heeft. Tegelijkertijd moet de patiënt gezond genoeg zijn om de ingreep te kunnen doorstaan", zei de specialist.

Ondersteuning

Holm maakte duidelijk dat de kroonprinses vanwege haar functie geen voorrang zal krijgen boven anderen op de transplantatielijst. Als meerdere mensen in aanmerking komen voor de beschikbare long, dan gaat hij naar degene met de grootste behoefte om als eerste nieuwe longen te krijgen.

De laatste tijd is Mette-Marit meerdere keren in het openbaar verschenen met ademhalingsondersteuning. Kroonprins Haakon kortte onlangs zijn bezoek aan Japan in, terwijl prinses Ingrid Alexandra vanuit haar studie in Australië naar huis reisde om bij haar moeder te zijn.