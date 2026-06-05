Bartina Koeman voelt zich stabiel met uitgezaaide kanker

Bartina Koeman, de vrouw van bondscoach Ronald Koeman, noemt de behandelingen die zij momenteel krijgt voor haar uitgezaaide borstkanker "goud waard" en voelt zich "stabiel". Dat zegt ze in een interview met De Telegraaf.

De 65-jarige Koeman leeft al zestien jaar met kanker. Nadat in 2010 borstkanker werd vastgesteld, bleek de ziekte in 2018 te zijn uitgezaaid. Volgens haar slaan de huidige behandelingen aan.

Koeman zegt dat ze haar leven inmiddels van dag tot dag leeft. Bewegen helpt haar daarbij. "In het water voel ik dat ik leef", zegt ze over zwemmen.

Ook spreekt ze haar waardering uit voor haar man. "Hij is mijn rots in de branding."