WENEN (ANP/AFP) - Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) stapt naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met klachten over Iran. Het land moet meewerken aan inspecties, vindt de zogenoemde Raad van Gouverneurs van het agentschap. De stap dient vooral om de diplomatieke druk op te voeren. De kans lijkt klein dat de Veiligheidsraad daadwerkelijk zal ingrijpen.

Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel om het hoofd van de IAEA naar de Veiligheidsraad te sturen om de situatie in Iran te bespreken. De resolutie spreekt van "ernstige zorgen" en roept Iran op om snel mee te werken. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie.

De Veiligheidsraad kan in theorie maatregelen treffen tegen Iran. De kans dat dat zal gebeuren is klein. Rusland en China hebben allebei vetorecht waarmee ze dat kunnen tegenhouden.

De IAEA heeft sinds juni 2025 geen inspecties kunnen doen in Iran.