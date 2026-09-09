De Somalisch-Canadese rapper K'naan is vrijgesproken in een misbruikzaak, meldt de Canadese omroep CBC. De artiest, die in 2010 een hit had met Wavin' Flag, werd ervan beschuldigd in 2010 een vrouw te hebben aangevallen en misbruikt in Quebec.

Keinan Abdi Warsame, zoals de artiest echt heet, ontkent en stelde dat de seks wederzijdse instemming had. De rechter zei het verhaal niet volledig te geloven, maar oordeelde dat er uiteindelijk onvoldoende bewijs was om hem te veroordelen, aldus de omroep.

De nu 48-jarige artiest is in Nederland vooral bekend dankzij Wavin' Flag, dat in 2010 veel werd gedraaid rond het WK voetbal in Zuid-Afrika. Hij scoorde verder noteringen in de Nederlandse hitlijst door samenwerkingen met Keane en Nelly Furtado.