NICOSIA (ANP) - Zoekteams zijn het voor de kust van Cyprus gezonken hogesnelheidsveer op het spoor. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus, Tufan Erhurman.

De locatie van het vaartuig zou duidelijk zijn, al houdt Erhurman nog wel een slag om de arm. Het veer zonk zondag plotseling toen het op weg was van Cyprus naar het Turkse Taşucu. Zeker acht van de meer dan 250 opvarenden vonden daarbij de dood. Nog een twintigtal mensen wordt vermist. De kapitein en bemanning werden gearresteerd op verdenking van nalatigheid.

Om de schipbreukelingen in veiligheid te brengen, werd een grootscheepse reddingsactie opgezet, ondersteund door helikopters. Vaartuigen die de zeebodem in kaart kunnen brengen, zochten vervolgens naar het gezonken schip. De zwarte doos van het veer is nog niet geborgen. De autoriteiten hopen daarin het antwoord te vinden op de vraag hoe het veer plotseling kon kapseizen en zinken.