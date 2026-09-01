Netflix komt eind oktober met een driedelige documentaire over acteur Matthew Perry. In de documentaire wordt een beeld geschetst van de overleden Friends-ster aan de hand van verhalen van naaste vrienden en familie, maakte de streamingdienst dinsdag bekend.

De serie heet The One About Matthew Perry, een verwijzing naar de titels van de afleveringen van Friends. Een van de geïnterviewden is Mia Perry Bowick, de zus van Matthew. De serie is vanaf 27 oktober wereldwijd te zien op Netflix.

Het is op 28 oktober drie jaar geleden dat Perry op 54-jarige leeftijd overleed. De acteur werd dood aangetroffen in zijn woning in Los Angeles. Volgens onderzoek overleed hij aan "de acute gevolgen van ketamine". De persoonlijk assistent van Perry werd in mei veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 10.000 dollar, omdat hij de drug bij Perry injecteerde.