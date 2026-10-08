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Axios: leger VS krijgt bevel klaar te zijn voor aanvallen op Iran

08 okt , 3:05Buitenland
anp081026003 1
ANP
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WASHINGTON (ANP) - Het Pentagon heeft het Amerikaanse Central Command (CENTCOM) enkele dagen geleden opdracht gegeven de voorbereidingen af te ronden om de grootschalige gevechtsoperaties in Iran te hervatten, zeggen Amerikaanse functionarissen tegen Axios.
Het Pentagon noemde daarbij geen concrete datum voor het begin van de aanvallen, en president Trump heeft nog geen definitieve besluiten genomen. Maar volgens Amerikaanse en Israëlische bronnen kan het gebeuren voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en mogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen, die een week eerder plaatsvinden.
Als de grootschalige gevechtsoperaties worden hervat, gaat het volgens bronnen naar verwachting om zware bombardementen op Iraanse energie-, infrastructuur- en nucleaire doelen.
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