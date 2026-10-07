ZEIST (ANP) - De wereldwijde soortenrijkdom blijft "in een alarmerend tempo" achteruitgaan, concludeert het Wereld Natuur Fonds (WWF) in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73 procent ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen.

"De veranderingen die nodig zijn om het tij te keren zijn al gaande en kunnen sneller gaan dan we denken", stelt de organisatie zelfs.

Op het eerste gezicht geven de gemiddelde cijfers in het rapport weinig reden voor optimisme. Dat de biodiversiteit al decennia hard daalt, is nu nog iets beter onderbouwd dan in eerdere edities. Het rapport en de bijbehorende index zijn gebaseerd op monitorgegevens over 35.803 populaties van 5790 gewervelde diersoorten. Dat zijn de hoogste aantallen tot dusver. De inschatting van de totale afname is gelijk aan de vorige editie, uit 2024.

Tegenover de achteruitgang staat een groeiende lijst succesverhalen. Zo hebben beschermingsprogramma's waarin overheden, natuurbeschermers en bedrijven samenwerken er onder meer voor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in vijftien jaar met 70 procent is toegenomen: van circa 3200 naar circa 5700. De Atlantische blauwvintonijn heeft dankzij strengere visquota geen bedreigde status meer.

Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar weer van de Rode Lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom "niet bedreigd". Dat was het resultaat van vijftig jaar aan inspanningen in tachtig landen. "Daarbij gaat het onder meer om bescherming van nestelende vrouwtjes en eieren, beheer van stranden, regelgeving voor verlichting langs de kust, aanpassingen aan visnetten om schildpadden te ontzien, maatregelen om bijvangst te verminderen, handhaving tegen illegale vangst en langdurige betrokkenheid van lokale gemeenschappen", somt het WWF op.

De voorbeelden laten volgens de organisatie zien hoe veerkrachtig de natuur is. "Van savanneolifanten in zuidelijk Afrika tot otters in onze Nederlandse wateren: overal ter wereld maken diersoorten een comeback wanneer we samenwerken aan natuurbescherming", concludeert directeur natuurbescherming Merijn van Leeuwen van WWF-NL, de Nederlandse tak van WWF. "Juist daarom mogen we deze successen niet als uitzonderingen zien, maar moeten we ervoor zorgen dat ze op veel grotere schaal mogelijk worden."

Daartoe moet er wel nog veel veranderen in sectoren die nu de achteruitgang "aanjagen". WWF noemt specifiek energie, voedsel en de financiële sector.