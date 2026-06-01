TEHERAN (ANP) - Iran heeft sinds het begin van de oorlog tegen de VS en Israël zeker twintig Amerikaanse militaire locaties beschadigd, blijkt uit satellietbeelden die de BBC heeft onderzocht. Dit suggereert dat de tegenaanvallen van Iran omvangrijker zijn geweest dan de Verenigde Staten tot nu toe hebben beweerd.

De aanvallen vonden onder meer plaats in Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Het werkelijke aantal getroffen bases zou hoger kunnen liggen. Onder de beschadigde apparatuur bevinden zich volgens analisten drie moderne raketafweersystemen. Deze THAAD-systemen kosten per stuk ongeveer 1 miljard dollar (858 miljoen euro) om te produceren.

Experts zeggen tegen de BBC dat de Iraanse tactieken in de loop van de oorlog zijn geëvolueerd. Van grootschalige raketaanvallen op steden en bases in het Midden-Oosten naar meer precieze en gerichte aanvallen.

Het Witte Huis heeft de afgelopen maanden meermaals beweerd dat het Iraanse leger bijna volledig is vernietigd.