MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Rusland stopt met de export van vliegtuigbrandstof om tekorten te voorkomen na hevigere aanvallen van Oekraïne op Russische raffinaderijen. De olieverwerkingscapaciteit van Rusland zit daardoor op het laagste niveau in meer dan zestien jaar.

De export is door Moskou tot eind november stopgezet. "Het doel van dit besluit is om een stabiele situatie op de binnenlandse brandstofmarkt te waarborgen", meldt de Russische regering.

Het besluit van Moskou zal naar verwachting weinig invloed hebben op internationale brandstofmarkten. Rusland is geen grote speler op de wereldwijde markt voor vliegtuigbrandstof. Vorig jaar exporteerde het land gemiddeld 30.000 vaten per dag, minder dan 2 procent van de wereldwijde kerosinevoorziening. In de eerste vier maanden van dit jaar daalde dit naar 28.000 vaten per dag, meldt persbureau Bloomberg op basis van data. Turkije is de grootste afnemer van Russische vliegtuigbrandstof.