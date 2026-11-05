MÜNCHEN (ANP/DPA) - De Duitse politicus Hubert Aiwanger, vicepremier en minister van Economische Zaken van de deelstaat Beieren, is overleden. Dat meldt persbureau DPA op basis van hooggeplaatste bronnen binnen de Beierse regering. Aiwanger is 55 jaar geworden.

Aiwanger werd dood aangetroffen in een hotelkamer in Berlijn. Hij zou woensdagmiddag een toespraak houden bij de opening van een kantoor van zijn partij Freie Wähler, maar had zich wegens gezondheidsproblemen afgemeld. Toen hij later niet meer bereikbaar was, werd hij levenloos in zijn kamer gevonden. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt.

Aiwanger was sinds 2018 minister van Economische Zaken en vicepremier van Beieren. Zijn partij Freie Wähler vormt daar een coalitie met de CSU. Aiwanger was zowel landelijk als in Beieren partijleider.

Hij zat sinds 2008 in het Beierse parlement, waar hij aanvankelijk fractievoorzitter was. Onder zijn leiding boekte Freie Wähler dit voorjaar nog grote winst bij de lokale verkiezingen in Beieren. Het lukte hem niet zijn partij ook in de Bondsdag te krijgen.