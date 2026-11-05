Frans lagerhuis verwerpt begroting voor 2027

PARIJS (ANP) - Het Franse lagerhuis heeft woensdag het belastingdeel van de begroting voor 2027 verworpen. Alle 458 parlementariërs van de Assemblée Nationale die hun stem uitbrachten, stemden tegen, melden Franse media waaronder BFMTV. Twee parlementariërs onthielden zich van stemming. Daarmee is de volledige begroting in eerste lezing verworpen.

De begroting was tijdens tien dagen debat ingrijpend gewijzigd. Parlementariërs schrapten onder meer bezuinigingen die gepensioneerden en lokale overheden zouden treffen. Ook sneuvelde een extra belasting op de winst van grote bedrijven.

De oorspronkelijke begroting gaat nu naar de Senaat. De regering hoopt in december alsnog een akkoord te bereiken, nadat de Senaat zich over het voorstel heeft gebogen.

De regering wil het begrotingstekort volgend jaar terugbrengen tot 5 procent van het bruto binnenlands product, tegen een verwachte 5,4 procent dit jaar. Daarvoor zijn ongeveer 43 miljard euro aan besparingen voorzien. Volgens minister van Begrotingszaken David Amiel zouden de wijzigingen van het parlement het tekort juist laten oplopen tot 5,9 procent.

De bezuinigingsplannen staan haaks op de eisen van betogers die de afgelopen weken massaal de straat op gingen. Zij eisen juist hogere uitgaven aan onder meer onderwijs en andere publieke voorzieningen. Vakbonden hebben voor donderdag opnieuw opgeroepen tot landelijke stakingen en demonstraties.