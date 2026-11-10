BRUSSEL (ANP/BELGA) - België heeft geen aanwijzingen dat Iran of een andere partij achter de recente cyberaanvallen op koelsystemen van Belgische supermarkten zit. Dat heeft de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot gezegd. Hij benadrukt wel dat België de informatie van de Franse autoriteiten over Iraanse betrokkenheid "zeer ernstig" neemt.

Een cyberaanval verstoorde eerder deze maand de koelinstallaties van verschillende Belgische supermarkten. Dat gebeurde onder meer bij Delhaize, een zusterketen van Albert Heijn. De temperatuur van koelkasten en vriezers werd door hackers flink opgevoerd, waardoor winkels voor tienduizenden euro's aan voedsel moesten weggooien. Frankrijk kampte in oktober al met een soortgelijk incident. Volgens de Franse autoriteiten zat Iran achter die sabotage, werd maandag bekend. Het Belgische onderzoek loopt nog.

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, doet ook nog onderzoek naar de kwestie. Dat loopt nog. "Op dit moment kunnen we nog geen verdere details delen", laat het concern weten.