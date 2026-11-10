Paul McCartney is toegetreden tot een selecte groep van steenrijke muzikanten. Het vermogen van de zanger wordt door zakenblad Forbes geschat op ongeveer 1,4 miljard dollar, omgerekend zo'n 1,25 miljard euro.

De 84-jarige McCartney heeft maar twee collega's boven zich. Taylor Swift heeft een geschat vermogen van 2 miljard dollar en Jay-Z is de rijkste met 2,8 miljard.

Het fortuin van McCartney bestaat grotendeels uit zijn muziekcatalogus. Het gaat zowel om zijn eigen muziek als om auteursrechten van andere artiesten die hij beheert. Ook vergaart hij als een van de vier Beatles nog veel inkomsten. Jaarlijks komt er zo'n 50 miljoen dollar uit streaming, vinylverkoop en merchandise.