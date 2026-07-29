België stuurt defensiematerieel naar Franse natuurbranden

BRUSSEL (ANP/BELGA) - België stuurt materieel en militairen naar Frankrijk om te helpen met de bestrijding van de natuurbranden, meldt minister van Defensie Theo Francken. Twee brandweerwagens, negen waterbevoorradingswagens en 29 militairen zijn onderweg naar het zuidwesten van Frankrijk.

De Belgische inzet is beschikbaar voor twee weken, met mogelijkheid tot verlenging en meer materieel of mensen, aldus Francken. Hij zegt blij te zijn "om de Fransen te helpen, met ook de Belgen die daar wonen".

De Franse president Emmanuel Macron heeft België via X bedankt voor de inzet.

België stuurt de hulp nadat een beroep op hen was gedaan via het zogeheten burgerbeschermingsmechanisme van de EU, waarbij gekeken wordt hoe lidstaten elkaar kunnen helpen in het geval van een ramp. Soortgelijke hulp aan Spanje, dat net als Frankrijk getroffen wordt door zware natuurbranden, is voorlopig voor de Belgen nog niet aan de orde.