Ye schikt zaak met voormalige assistent

Rapper Ye heeft een schikking getroffen met een voormalige assistent die hem onder meer beschuldigde van aanranding. Volgens entertainmentwebsite TMZ schikten de partijen eerder deze maand, blijkt uit rechtbankdocumenten. Verdere details van de schikking zijn niet bekend.

Lauren Pisciotta klaagde haar voormalige werkgever in 2024 aan. Ze beweerde dat de rapper haar onterecht had ontslagen en haar veel seksueel getinte berichten en video's had gestuurd. Later kwamen daar nog beschuldigingen bij. Zo zou Ye zijn voormalige assistente hebben betast en zei ze dat hij haar zou hebben gedrogeerd tijdens een studiosessie.

Pisciotta is niet de enige die de afgelopen jaren een rechtszaak aanspande tegen de rapper. Een model, Jennifer An, beschuldigde de artiest van een mishandeling in 2010. Ze klaagde hem in 2024 aan. Onlangs deed ze opnieuw haar verhaal tegenover de BBC.