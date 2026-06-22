België verleent Taliban visa voor EU-overleg

BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - België heeft maandag vijf visa afgegeven voor een delegatie van de Taliban. Die komt voor een EU-overleg naar Brussel, waar veel ophef is ontstaan over het geplande bezoek. Het bezoek vindt volgens diplomatieke bronnen en diverse media mogelijk dinsdag plaats.

Wegens veiligheidsredenen wordt niet bekendgemaakt wanneer de delegatie in Brussel zal zijn, aldus een woordvoerder van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Die meldt ook dat de visa uitsluitend geldig zijn voor België en voor één dag. Er is geen informatie gedeeld over voor wie de visa precies zijn.

De Europese Commissie wil met de machthebbers van Afghanistan praten over de terugkeer van Afghanen naar hun land van herkomst, ondanks kritiek van onder meer mensenrechtenorganisaties. "Elke betrokkenheid van de EU bij uitzettingen naar Afghanistan is roekeloos en gevaarlijk", stelt Amnesty International, die hoopt dat de plannen voor het bezoek en terugkeer van Afghanen worden geschrapt.

Onderdrukking vrouwen

De Taliban kwamen in 2021 weer aan de macht in Afghanistan, rond het vertrek van westerse troepen uit het land. De groepering heeft in het door oorlog verscheurde land ingrijpende beperkingen opgelegd aan vrouwen en meisjes, waaronder beperkingen op het gebied van onderwijs, werk en sport. De onderdrukking treft ook onder anderen journalisten, minderheden en voorvechters van mensenrechten.

Amnesty International zegt dat Afghanistan sinds de val van de door de Verenigde Staten gesteunde regering alleen maar gevaarlijker is geworden. De organisatie meent dat de EU "haar eigen wettelijke verplichtingen negeert" door mensen uit te zetten naar Afghanistan, "vooral de verplichting om niemand terug te sturen naar een situatie waarin zijn of haar leven in gevaar kan zijn".

Circa 20 van de 27 lidstaten hebben vorig jaar in een brief kenbaar gemaakt dat zij Afghanen zonder recht op verblijf, in het bijzonder degenen met een strafblad, willen kunnen terugsturen naar hun thuisland. Een delegatie van de Europese Commissie reisde begin dit jaar af naar Afghanistan voor overleg over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers.