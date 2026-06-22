Dumfries vertrouwt erop dat defensie Oranje stabieler wordt

KANSAS CITY (ANP) - Denzel Dumfries heeft er vertrouwen in dat de defensie van het Nederlands elftal op het WK gedurende het toernooi steeds stabieler wordt. Dat vertelde de rechtervleugelverdediger na de training op een persconferentie in Kansas City.

Nederland won zaterdag met ruime cijfers van Zweden (5-1), maar gaf ook veel kansen weg. "Dat hebben we vandaag met elkaar besproken", zei Dumfries. "Het zit 'm bij ons voornamelijk in dat we van nature gewend zijn om vooruit te voetballen en te verdedigen. Vanuit goede wil lopen we dan soms een stapje naar voren, waardoor we ruimte weggeven en de tegenstander gevaarlijk wordt."

De oud-PSV'er denkt te weten hoe het beter kan. "We moeten soms ook 'zakelijk' inzakken. Daarin moeten we de rust vinden en soms ook accepteren dat we even moeten verdedigen en linies kort op elkaar moeten houden. Ik denk dat het verdedigende aspect dan stabieler wordt en we minder kansen weg gaan geven."

'Goede energie'

De ruime overwinning heeft het vertrouwen bij Oranje doen toenemen. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman kan een plaats in de zestiende finales met 4 punten uit twee duels nauwelijks nog ontgaan. Tegen Tunesië gaat het vrijdag om 01.00 uur (Nederlandse tijd) om de groepswinst. "Natuurlijk zorgt een 5-1 voor een goede 'mood' onderling en dat er goede energie in het elftal komt. Dat is bij elk team zo", sprak Dumfries, die bij Oranje vaak een andere rechtervleugelaanvaller voor zich heeft staan. In de eerste ontmoeting met Japan (2-2) was dat Crysencio Summerville, tegen Zweden startte Donyell Malen vanaf die kant.

Koeman was tegen Zweden niet tevreden en haalde Malen in de rust naar de kant voor Summerville. Voor Malen, die als vaste spits aan het toernooi begon, was dat een tegenvaller. Dumfries: "Donyell en ik kennen elkaar al jaren. We hebben samen bij PSV gespeeld en een goede band opgebouwd. Ik denk niet dat er bij Oranje sprake is van een zoektocht naar de rechtsbuiten. Je kijkt naar je tegenstander. Het toernooi duurt hopelijk lang. Iedereen heeft daarin zijn rol. Donyell is ervaren genoeg en heeft zoveel kwaliteiten dat ik denk dat hij een arm om zich heen niet nodig heeft. Hij is een fantastische speler."

Voor Dumfries is het zijn vierde eindtoernooi. Bij het EK van 2021 strandde Oranje in de achtste finales, bij het WK van 2022 in de kwartfinale en bij het EK van 2024 in de halve finale. Of Oranje nu kampioen kan worden? "Uit ervaring weet je dat alles moet kloppen, maar ik geloof er oprecht in. Als we de juiste dingen blijven doen en scherp blijven, zijn we een kanshebber", besloot Dumfries.