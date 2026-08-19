Belgische natuurbrand ingedamd, maar nog niet onder controle

LUIK (ANP/AFP) - De grote natuurbrand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is ingedamd, zeggen de autoriteiten tegen de VRT. Hulpdiensten zouden de hele nacht hebben doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Toch is de brand nog niet onder controle, benadrukt de crisisdienst.

Het vuur woedt in het oosten van het land, dicht bij de grens met Duitsland en Nederland. Het gaat om de grootste natuurbrand ooit geregistreerd in België.

De afgelopen dagen kreeg de Belgische brandweer hulp van blushelikopters en -vliegtuigen uit andere Europese landen, waaronder Nederland. Dinsdagavond konden die niet opstijgen door slecht weer. Het is nog niet duidelijk of de luchtsteun woensdag wel kan, maar de autoriteiten zeggen tegen de VRT dat de Nederlandse Chinooks in elk geval niet gebruikt worden.