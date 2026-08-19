Twee schepen keren om in Straat van Hormuz

TEHERAN (ANP/BLOOMBERG) - Twee grote tankers hebben een ommekeer gemaakt in de Straat van Hormuz. De schepen leken een doorvaart door de zeestraat toch niet aan te durven. De smalle vaarweg is al maanden grotendeels gesloten en er varen nog slechts enkele schepen via de zeestraat.

De twee tankers varen onder de vlag van Hongkong en maakten via hun transponder duidelijk dat er een Chinese bemanning aan boord was. Dat doen schepen in de regio om een aanval te voorkomen.

Dat de schepen hun doorvaart hebben gestaakt, wijst op de onveilige situatie in de zeestraat. Dinsdag werd daar nog een schip geraakt door een onbekend projectiel.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is de zeestraat "open en operationeel". Iran heeft gezegd dat de zeestraat pas weer opengaat als de VS aan de eisen van het land voldoen. Iran is wel in gesprek met Oman over de vaarweg, maar Trump heeft gedreigd Oman te bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de zeestraat in de weg zit.