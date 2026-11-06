BRUSSEL (ANP) - De Belgische koning Filip accepteert het ontslag van premier Bart De Wever en daarmee zijn regering niet. De premier moet een nieuwe poging doen om tot een akkoord te komen over de begroting van 2027. Dat heeft het koningshuis vrijdag in een verklaring gemeld, na een gesprek tussen de koning en de premier. Als de koning het ontslag had aanvaard, dreigden vervroegde verkiezingen.

De Wever bood maandag zijn ontslag aan de koning aan, omdat de coalitie het niet eens kon worden over bezuinigingen van 10 miljard euro. De koning nam dat ontslag tot vrijdag in beraad. In de tussenliggende dagen sprak koning Filip met de partijvoorzitters van de vijf coalitiepartijen. In België heeft de koning een iets meer politieke rol dan in Nederland. Hij kan een bemiddelende rol spelen als partijen er niet uitkomen.