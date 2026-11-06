Van honderd drones in het Philips Stadion tot een LEGO-wereld op de Markt: Eindhoven staat van 7 tot en met 14 november in het teken van lichtfestival GLOW. Tijdens de 21e editie verandert Eindhoven in een openluchtgalerie. Bezoekers wandelen gratis langs tientallen lichtkunstwerken. Alleen voor de droneshow is een kaartje nodig.

Tekst: Djoeke Notten

Tijdens GLOW Eindhoven 2026 krijgen bekende straten, pleinen en gebouwen een ander gezicht. Kunstenaars gebruiken licht, geluid en projecties om de stad te veranderen. De wandelroute is ongeveer vijf kilometer lang en voert langs tientallen werken. Sommige installaties reageren op bezoekers. Andere nodigen vooral uit om samen te kijken.

„Het is gratis toegankelijk, dus je vindt kunst op elke plek: op pleinen, kerken, straten, parken”, vertelt Gijsje Broekmans, programmamaker van GLOW. De diversiteit is volgens haar bewust gekozen. „Er is veel te ontdekken.” Van indrukwekkende technische installaties tot speelse lichtkunst voor kinderen: er is voor ieder wat wils. „Het is leuk om de stad op die manier te beleven.”

Drones op ooghoogte in het Philips Stadion

Een primeur is The Breathing Collective van de Eindhovense studio TWOFIFTYK. In het Philips Stadion vormen honderd drones een bewegend geheel met licht, geluid en muziek. Anders dan bij veel droneshows kijkt het publiek niet vanaf een plein omhoog. Bezoekers zitten op de tribune en zien de drones op ooghoogte.

De voorstelling duurt ongeveer vijftien minuten en is vier keer per avond te zien. Een ticket kost twee euro, exclusief transactiekosten. Vooraf online reserveren is nodig.

Broekmans noemt de droneshow een hoogtepunt. Volgens haar kwam de wens voor zo'n voorstelling jarenlang terug in reacties van bezoekers. „Het is ook uniek, want het is voor het eerst in Eindhoven en bij GLOW.”

LEGO-gevels en duizend gezichten

Op de Markt vormt BRICK van kunstenaarscollectief Captain Energy een andere blikvanger. Met projecties veranderen de gevels in een bewegende LEGO-wereld. Eén steen groeit uit tot een bouwwerk dat voortdurend verandert.

Voor MACHINA verzamelde het Vlaamse collectief BOBOLITO&Co 1200 portretten. Die zijn omgezet in tekeningen van plexiglas en vormen samen een lichtkunstwerk. Het thema krijgt zo letterlijk gezichten. Deelnemers halen naderhand hun portret op voor thuis als een blijvende herinnering.

Bij het Hooghuis laat kunstenaar Antoine Goldschmidt zien wat licht met een gebouw kan doen. Hij bedekt de 55 meter hoge gevel met nevel, waardoor de strakke toren lijkt te bewegen.

Licht verbindt oud en nieuw Eindhoven

GLOW staat dit jaar in het teken van Connect. Het thema gaat over verbinding tussen mensen, techniek en hun omgeving. Broekmans ziet die verbinding vooral ontstaan wanneer bezoekers stilstaan bij hetzelfde werk. „Dat zorgt voor een gedeeld moment”, zegt ze. „Dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen van GLOW, omdat iedereen daar samenkomt.”

Ook de route draagt bij aan dat idee. Bezoekers lopen langs het vernieuwde Victoriapark, maar komen eveneens door het Vonderkwartier, een woonwijk waar bewoners meewerken aan lichtkunst. Hun verhalen krijgen zo een plek tussen de grote installaties. Het festival laat daarmee zowel de groei als het dagelijks leven van Eindhoven zien.

Dat past bij de geschiedenis van de stad. Eindhoven stond al bekend om zijn lichtindustrie voordat Philips er groot werd. Vanuit die band met licht ontstond GLOW in 2006. De eerste editie telde vijftien kunstwerken en trok ongeveer 45.000 bezoekers. In 2025 registreerde de organisatie naar schatting een miljoen bezoeken in Eindhoven en de regio.

Wat levert dat de stad op, naast extra publiek voor restaurants en hotels? Broekmans wijst vooral op de sfeer. „Er komt enorm veel energie vrij op die route.”

Ook kleinere routes in de regio

GLOW beperkt zich niet tot Eindhoven. Ook Helmond, Best, Oirschot, Veldhoven en Laarbeek doen mee. Zij bieden kortere routes met eigen lichtkunstwerken. Dat geeft bezoekers een alternatief voor de drukke binnenstad, waar het druk kan zijn.

De uitbreiding is volgens Broekmans bedoeld „om ook lichtkunst naar de mensen toe te brengen”. Wie liever rustig wandelt, kan volgens haar bij de kleinere routes langer bij een werk blijven staan. Zo verbindt het festival ook verschillende plaatsen in de regio.

GLOW 2026: tijden en bereikbaarheid

GLOW Eindhoven 2026 is van zaterdag 7 tot en met zaterdag 14 november dagelijks te bezoeken van 18.30 tot 23.00 uur. In de omliggende plaatsen eindigen de routes om 22.00 uur. De wandelroutes zijn gratis. Voor The Breathing Collective is een apart ticket nodig.