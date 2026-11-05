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Belgische premier ziet noodbegroting als 'afschuwelijk falen'

05 nov , 18:44Buitenland
anp051126171 1
ANP
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - Voor de Belgische regering is het "een afschuwelijk falen" dat zij voor het tweede jaar op rij moet terugvallen op een noodbegroting. Dat zei premier Bart De Wever donderdag tijdens het vragenuurtje in het Belgische parlement.
De vijf coalitiepartijen hebben nog geen akkoord over de begroting voor 2027, waardoor deze week een crisis is ontstaan. De Wever diende maandag zijn ontslag in dat koning Filip tot vrijdag in beraad houdt. Die dag wordt duidelijk of De Wever verder gaat onderhandelen, of dat de regering valt.
Zonder goedgekeurde begroting moet de regering vanaf 1 januari een beroep doen op de 'voorlopige twaalfden' zoals dat in België heet. Het is min of meer een noodbegroting waarbij de overheid iedere maand maximaal een twaalfde van de uitgaven van de goedgekeurde begroting van het jaar daarvoor mag uitgeven.
De regel moet ervoor zorgen dat de overheid kan functioneren.
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