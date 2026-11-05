WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump hoopt dat het tijdelijke bestand in de Oekraïense stad Olesjky een vervolg krijgt. "Laten we Olesjky zien als een sprankje in een duistere wereld, in staat om licht te schijnen op het beste in de mens", zei ze tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis. Daarbij waren ook vertegenwoordigers uit Oekraïne en Rusland aanwezig. Die prezen haar inspanningen en zeiden ook blij te zijn met de zeldzame onderbreking van de gevechten.

De first lady was sinds september bezig om de inwoners van Olesjky te helpen. Die waren in ernstige problemen geraakt omdat de plaats werd bezet door de Russische troepen. Eten, drinken en medicijnen raakten op. De wegen rond de stad waren onbegaanbaar gemaakt met mijnen.

Het tijdelijke staakt-het-vuren dat eind oktober tot stand kwam, was na zes dagen afgelopen. Toch vindt Melania Trump dat het bestand als voorbeeld kan dienen. "We hebben menselijkheid verkozen boven oorlog."