Bemanning gekapseisde Turkse veerboot opgepakt

NICOSIA (ANP) - De kapitein van de veerboot die zondag kapseisde en zonk voor de noordkust van Cyprus, is opgepakt. Dat meldt Cyprus Mail op gezag van de premier van de zelfbenoemde republiek Noord-Cyprus, Ünal Üstel. Ook acht bemanningsleden zijn gearresteerd. Van acht schipbreukelingen is nu bekend dat ze zijn overleden, zeventien anderen worden nog gezocht. De rest van de in totaal 267 opvarenden kon worden gered.

De catamaran, een hogesnelheidsveer tussen het Cypriotische Kyrenia en het Turkse Taşucu, sloeg zondag op weg naar die laatste plaats om, waarna het veer zonk. Onduidelijk is nog hoe het vaartuig kon kapseizen.

Hulpdiensten schaalden groot op om de opvarenden in veiligheid te brengen. Onder meer helikopters, drones en boten van de kustwacht en het Turkse leger werden ingezet. Op een later punt moet een schip dat de diepte kan scannen zich bij de diensten voegen. De catamaran bevindt zich momenteel op circa 500 meter diepte.