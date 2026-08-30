Google Maps past naam Lake Ontario aan naar Lake America

WASHINGTON (ANP/AFP) - Google Maps heeft het Ontariomeer (Lake Ontario) voor Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerikameer (Lake America). "Het is officieel. Het is Amerikameer op Google Maps", schreef communicatiedirecteur Steven Cheung van het Witte Huis op X.

De Amerikaanse president Donald Trump vaardigde donderdag een decreet uit om de naam van het meer op de grens tussen beide landen met onmiddellijke ingang te veranderen van Ontariomeer in Amerikameer. Trumps decreet, dat geen internationale erkenning met zich meebrengt, wordt betwist door de Canadese autoriteiten. "Dit is compleet absurd", zei bijvoorbeeld premier Doug Ford van de provincie Ontario tegen de zender ABC News. "Niemand gaat het Amerikameer noemen."

In een onlineverklaring legt Google uit dat de naam voor Amerikaanse gebruikers is veranderd om officiële Amerikaanse regeringsbronnen te volgen, in dit geval het Geographic Names Information System (GNIS). In Canada blijven gebruikers Ontariomeer zien, de rest van de wereld krijgt de twee namen te zien.