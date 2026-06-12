ISLAMABAD (ANP) - Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten een akkoord hebben bereikt over de tekst van een vredesdeal. Premier Shehbaz Sharif schrijft op X dat nu met beide partijen wordt gewerkt aan de volgende stappen. "Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest als nu."

De Amerikaanse president Donald Trump meldde donderdagavond al dat de overeenkomst zo goed als rond was, maar uit Iran kwamen nog afhoudende berichten.

Bovendien zijn er tegenstrijdige berichten over de inhoud van het akkoord, met name over de vraag of Iran zijn nucleaire materiaal kan houden. Trump uitte vrijdag zijn ongenoegen over verhalen die rondgingen in de media. Het Witte Huis benadrukte daarna dat Iran zou hebben ingestemd met het ontmantelen van het kernprogramma.