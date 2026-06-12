VluchtelingenWerk: onrustige dag in Ter Apel

TER APEL (ANP) - De eerste dag dat het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem in werking is getreden, is "onrustig" verlopen in Ter Apel. Dat zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) ter plaatse.

Vrijdagochtend bleek er een probleem met het systeem van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waardoor mensen langer moesten wachten. Ook zijn er hierdoor volgens VluchtelingenWerk later mensen terug naar buiten gestuurd. Het probleem is voor zover bekend niet opgelost.

"De ochtend was vrij onrustig en het einde van de middag ook. We zien dat het niet lukt om altijd de meest kwetsbare mensen eruit te pikken." In de ochtend wachtten er voor de poort ook gezinnen met jonge kinderen en aan het einde van de middag wacht er onder meer een vrouw in een rolstoel.

Rond 17.30 uur vond er op het grasveld bij de ingang, waar tientallen asielzoekers wachten, een opstootje plaats waarbij iemand een mes trok. "Daar maken we ons zorgen om. De onduidelijkheid zorgt voor stress."