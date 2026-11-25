DEN HAAG/BEIJING (ANP) - Tijdens zijn bezoek aan China heeft minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) gesproken over de Match Act, het voorstel van Amerikaanse Congresleden dat de export van ASML naar China verder zou beperken. De bewindsman zei dat hij heeft benadrukt dat Nederland over zijn eigen exportcontrole gaat.

"De Match Act moet niet worden aangenomen, dat is het allerbelangrijkste", zei Berendsen woensdag tegen media na afloop van de gesprekken. Hij sprak onder anderen met vicepremier Ding Xuexiang en minister Wang Yi van Buitenlandse Zaken.

De Match Act legt niet alleen restricties op aan de export van chipmachines door ASML, maar ook onderhoud wordt erdoor onmogelijk gemaakt. Half december wordt mogelijk in Washington over het wetsvoorstel gestemd. De Match Act is gekoppeld aan de begroting van Defensie, waardoor goedkeuring vrijwel zeker is.

Het kabinet zal "alles doen" om het voorstel van tafel te krijgen, zei minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) vorige week nog in de Kamer.