Het is Nick Carter niet gelukt om de rechtszaak tegen hem voor vermeende verkrachting tegen te houden. De Backstreet Boys-zanger wilde dat de zaak werd geseponeerd voordat hij voor de rechter zou moeten verschijnen, maar dat is niet gelukt, melden meerdere Amerikaanse media.

Carter wordt door Melissa Schuman, zangeres van de voormalige popgroep Dream, beschuldigd van verkrachting in 2003. Carter zou Schuman een met kalmeringsmiddelen vermengde cocktail hebben gegeven en haar daarna hebben verkracht. Carter ontkent dit.

Carter claimde ook dat de aanklacht van Schuman verjaard was, maar in de staat Californië is het mogelijk om verjaarde verkrachtingszaken weer terug te halen. Voorheen moest er dan sprake zijn van een doofpotaffaire, maar door een nieuwe wet hoeft dit niet meer. Daarom vervalt het protest van Nick Carter en zijn advocaten, die ook beweerden dat er geen sprake was van een doofpotaffaire.

Eerder deed de 45-jarige zanger ook al meerdere pogingen om de rechtszaak te laten seponeren, zonder succes. De rechtszaak vindt plaats op 10 mei 2027.