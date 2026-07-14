BAJKONOER (ANP/RTR) - Voor het eerst in lange tijd is een bemande raket gelanceerd vanaf een lanceerplatform op de Bajkanoer-basis in Kazachstan, dat eerder zwaar beschadigd raakte. Dat gebeurde in november bij de lancering van een raket. Eerder dit jaar werd het platform gerepareerd.

Vanaf het platform, dat bekendstaat als Zone 31/6, werd in maart al een onbemande raket met voorraden voor het internationale ruimtestation ISS gelanceerd.

Een raket met daarin twee Russen en een Amerikaan werd dinsdag gelanceerd vanaf het platform. De hoogste vertegenwoordigers van zowel NASA als het Russische Roscosmos waren daarbij aanwezig.

Het was de eerste keer dat een NASA-topman de basis bezocht sinds 2018. De oorlog in Oekraïne zorgde voor spanning tussen Rusland en de VS. Tegelijkertijd werken hun ruimtevaartorganisaties intensief samen. De astronauten zullen ongeveer acht maanden doorbrengen in het ISS.