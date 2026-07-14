Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams treden zondag op tijdens de slotceremonie voor de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Ook is er een rol voor YouTuber IShowSpeed en acteur Tom Cruise. Oscar-, Grammy-, Emmy- en Tony-winnares Jennifer Hudson zingt het Amerikaanse volkslied, meldt de FIFA in een persbericht.

De ceremonie begint 90 minuten voor de aftrap van de finale, die om 21.00 uur Nederlandse tijd begint.

Voor het eerst is er bij de WK-finale een halftime-show. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay en K-popsterren BTS behoren tot de artiesten die enkele weken geleden werden aangekondigd voor de 11 minuten durende show.