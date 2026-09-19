Betogers vormen menselijke keten rond Kennedy Center

WASHINGTON (ANP/AFP) - Betogers hebben in Washington een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Aan de actie bij het beroemde culturele centrum deden volgens Amerikaanse media honderden mensen mee.

Op protestborden stonden teksten als "handen af van het Kennedy Center" en "Donny, je bent geen JFK". Daarmee doelden demonstranten op John F. Kennedy, de doodgeschoten president naar wie het gebouw is vernoemd.

Trump bemoeit zich in zijn tweede ambtsperiode actief met het centrum, dat volgens hem dringend gerenoveerd moet worden. De rechter blokkeerde eerder een poging de naam te veranderen in Trump-Kennedy Center.

'Monument'

Deze week dook een foto op van Trump die naar een afbeelding keek die schijnbaar ging over de sloop van het centrum. Betogers zijn bang dat Trump doorpakt en het gebouw laat afbreken, iets waar hij ook op heeft gezinspeeld.

"Hij heeft niet het recht om te beslissen dat een instelling, een levend monument voor een oud-president, kan worden gesloopt", zei een demonstrant.