Spencer: koningin Elizabeth wilde Diana na dood titel teruggeven

Volgens Charles Spencer, de broer van wijlen prinses Diana, had koningin Elizabeth na het overlijden van zijn zus voorgesteld om haar koninklijke titel weer terug te geven. Dat schrijft hij volgens Britse media in zijn nog te verschijnen boek Swan Song: Diana, My Sister. Na de scheiding van prins Charles in 1992 verloor Diana haar titel Hare Koninklijke Hoogheid.

Spencer schrijft dat hij het voorstel kreeg toen hij in de trein naar huis zat na de uitvaart van Diana in 1997. Hij zei dat hij "de betekenis" van het voorstel even moest "verwerken" en nadacht over wat zijn zus zelf gewild zou hebben. "Ze was verschrikkelijk gekwetst door het weghalen van die titel nadat het huwelijk voorbij was."

De 62-jarige Spencer vond het voorstel "zo kleinzielig en wraakzuchtig. Hoewel ze niet langer met de ene toekomstige koning getrouwd zou zijn, zou ze altijd de moeder van een andere blijven". Hij sloeg het "zeer vriendelijke" aanbod dan ook af, schrijft hij in zijn memoires. Spencer zag naar eigen zeggen het nut er niet van in dat Diana opnieuw Hare Koninklijke Hoogheid genoemd mocht worden. "Ik bedoel... Diana is dood."