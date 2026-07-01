Bijna 2300 doden door aardbevingen Venezuela

CARACAS (ANP/RTR) - De aardbevingen in Venezuela hebben zeker 2295 mensen het leven gekost, meldt parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez. Ruim 11.000 anderen raakten gewond en nog eens tienduizenden zijn vermist.

De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Vooral de kustplaats La Guaira is zwaar getroffen.

Volgens satellietbeelden van de NASA zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt.