De Ierse punkrapgroep Kneecap heeft dinsdag voor het eerst een optreden in Duitsland gegeven. De groep deelde woensdag op X afbeeldingen van het concert tijdens een Ierse avond in Berlijn. "Onze eerste Duitse show ooit was in het geheim, samen met een aantal vrienden in de meest zweterige kamer van Berlijn!", schrijven de muzikanten.

In 2025 werden meerdere concerten van de Ierse formatie in Duitsland geannuleerd. Dit gebeurde nadat de groep in opspraak was geraakt door uitspraken op het Amerikaanse muziekfestival Coachella. Kneecap laat zich met regelmaat uit over de oorlog in Gaza, uitspraken die vaak voor veel opschudding zorgen. Ook in onder meer Canada werden optredens van de groep verboden.

Op Instagram zijn fragmenten te zien van het optreden. De bandleden betuigen hun "solidariteit aan onze Palestijnse broeders en zusters" en laten het publiek "free, free Palestine!" scanderen.

In het Verenigd Koninkrijk werd een van de leden van Kneecap aangeklaagd voor terrorisme, omdat de groep tijdens een concert in november 2024 een vlag van Hezbollah toonde. Deze zaak werd echter geseponeerd door het hooggerechtshof vanwege procedurele fouten die de aanklagers hadden gemaakt.