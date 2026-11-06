PARIJS (ANP) - Volgens voorlopige cijfers die het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken om 20.00 uur naar buiten bracht, zijn er donderdag door heel Frankrijk 448 mensen gearresteerd bij nieuwe protesten tegen onder meer hoge kosten voor levensonderhoud en de staat van het onderwijs. Daarnaast raakten in totaal 53 leden van de veiligheidstroepen gewond.

Volgens het ministerie namen zo'n 600.000 mensen deel aan de protesten. De vakcentrale CGT sprak zelfs van 1,6 miljoen betogers. Onder hen waren veel studenten en leraren. Ook boeren, de zogenoemde gele hesjes en leraren protesteerden.

De protesten verliepen in het algemeen vreedzaam, al waren er hier en daar opstootjes en brandstichtingen. De politie heeft onder meer in Parijs en Lyon traangas en waterwerpers ingezet.