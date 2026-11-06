ALKMAAR (ANP) - Kees Smit beschouwt zijn afgelopen blessure als een "leermoment". Dat zei de 20-jarige aanvallende middenvelder donderdagavond na zijn rentree bij AZ in de met 2-1 verloren Europa League-wedstrijd tegen Juventus. "Ik ben eigenlijk iets te snel weer begonnen", bekende Smit.

"Het is een leermoment voor mezelf dat ik misschien eerlijker tegen de fysio's moet zijn en tegen mezelf", zei Smit. "Maar ik wil gewoon zoveel mogelijk spelen en dat is een beetje een valkuil." Hij keerde na zijn liesblessure te snel terug bij Jong Oranje, waarna hij weer een maand niet kon spelen. "Als het niet goed voelt, kan je beter één wedstrijd overslaan, of twee, maar ik wilde graag Jong Oranje helpen", zei Smit.

"Maar daardoor heb ik ook leuke wedstrijden gemist, dus daar baal ik ook erg van. Feyenoord en Ajax, daar ben ik nog steeds ziek van", aldus Smit.

Tegen Juventus mocht hij in de 62e minuut invallen bij een 2-0-achterstand en kreeg hij een grote kans op de aansluitingstreffer. "Ik had weer heel veel zin om te voetballen en van dit soort wedstrijden krijg je sowieso energie", zei Smit. "Ik ben heel blij dat ik weer speel en dat moet zo blijven."