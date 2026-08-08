NOVOROSSISK (ANP) - Oekraïne heeft toegezegd om geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen die gebruikmaken van Russische havens, als die schepen geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Het is vooral goed nieuws voor Kazachstan, dat sterk afhankelijk is van de haven in het Russische Novorossisk voor de export van olie.

Oekraïne heeft de afgelopen maanden veel schepen op de Zwarte Zee en de Zee van Azov aangevallen. Daarbij ging het niet alleen om militaire, maar ook om commerciële vaartuigen. Op die manier probeert Kyiv de Russische oliehandel te belemmeren. Maar daardoor werd ook het scheepverkeer bij de terminal voor Kazachse olie ernstig verstoord.

Oekraïne heeft nu communicatiekanalen opgezet om contact te leggen met niet-Russische commerciële tankers. Zo zouden ze ervoor kunnen zorgen dat die schepen veilig de Russische havens kunnen verlaten.

Kazachstan heeft zelf geen zeehavens.