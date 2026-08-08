NIJMEGEN (ANP) - NEC is het tweede Eredivisieseizoen onder trainer Dick Schreuder met een nederlaag begonnen. In het eigen Goffertstadion verloren de Nijmegenaren verrassend met 1-2 van Telstar, dat al vroeg op voorsprong kwam.

Binnen een halve minuut was het raak voor de ploeg uit Velsen-Zuid. Een verre inworp van Jeff Hardeveld werd in het strafschopgebied verlengd, waarna Patrick Brouwer kon binnenwerken: 0-1. Nog voor rust kwam Telstar via een uitbraak op 0-2 dankzij Rui Mendes.

De Nijmegenaren, met recente aanwinst Dušan Tadić in de basis, slaagden er niet in balbezit om te zetten in grote kansen. Ook invallers Bryan Linssen, Philippe Sandler en Willum Thór Willumsson wisten in de tweede helft niet het verschil te maken voor NEC. Kaj Sierhuis, die vlak na rust was ingevallen, opende op aangeven van Tadić met een treffer in de 83e minuut een Nijmeegs slotoffensief. Het bleek niet voldoende voor een punt.

NEC sloot vorig seizoen af als nummer 3 van de Eredivisie, de hoogste klassering in de geschiedenis van de club. Daarmee dwong de ploeg een plek af in de derde voorronde van de Champions League. Daarin hield NEC het Griekse Olympiakos Piraeus eerder deze week op een gelijkspel (0-0). De return in Nijmegen is komende dinsdag.