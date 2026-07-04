Bolsonaro mag straf onder huisarrest blijven uitzitten

BRASILIA (ANP) - De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro mag zijn straf onder huisarrest blijven uitzitten. Dat heeft het hooggerechtshof bepaald.

Bolsonaro mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. Hij kreeg toestemming om zijn straf in ieder geval negentig dagen in zijn woning in Brasilia uit te zitten. Een rechter bepaalde vrijdag dat hoewel de gezondheid van de 71-jarige oud-president is verbeterd, hij vanwege zijn leeftijd en aandoeningen thuis mag blijven.

De rechter bepaalde wel dat de voormalige president thuis geen vuurwapens meer mag hebben en gaf opdracht tot de onmiddellijke inbeslagname van alle wapens. Die uitspraak was het gevolg van de vondst van een wapen dat op naam stond van Bolsonaro tijdens een politiecheck vorige maand. Een beveiligingsmedewerker van de oud-president verklaarde dat hij onderweg was het vuurwapen te laten repareren en opdracht had het daarna bij de woning af te leveren.

Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn nederlaag in de presidentsverkiezingen. Luiz Inácio Lula da Silva werd daarbij gekozen als nieuwe president.