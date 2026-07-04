MIAMI GARDENS (ANP) - Argentinië speelt dinsdag in de achtste finales van het WK voetbal tegen Egypte in Atlanta. Het elftal van bondscoach Lionel Scaloni had in Miami Gardens grote moeite met het verrassend sterke Kaapverdië dat pas in de verlenging met 3-2 werd verslagen. Na de reguliere speeltijd was het 1-1.

De Argentijnse treffers werden gemaakt door Lionel Messi, oud-Ajacied Lisandro Martínez en via een eigen doelpunt van Edilson Borges. Messi zette met zijn achtste treffer op dit toernooi het record van WK-topscorer aller tijden op twintig doelpunten. De geboren Rotterdammers Deroy Duarte en Sidny Lopes Cabral scoorden voor Kaapverdië.

Bondscoach Scaloni gaf Messi zijn basisplaats terug nadat hij tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk als reserve was begonnen. Kaapverdië begon met de drie geboren Rotterdammers Lopes Cabral, Deroy Duarte en Laros Duarte. Bondscoach Pedro Leitão Brito van Kaapverdië verwees de eveneens uit Nederland afkomstige Dailon Livramento, Garry Rodrigues en Jamiro Monteiro naar de reservebank. Livramento en Monteiro mochten in de 67e minuut invallen.

Argentinië werd na een kwartier spelen voor het eerst pas echt gevaarlijk. Een schot van Messi ging voorlangs. Een paar minuten later schoot de sterspeler een vrije trap in de handen van doelman Josimar Vozinha. Na bijna een half uur spelen brak Messi de wedstrijd wel open. Hij nam een assist van Lisandro Martínez met één voetbeweging aan en schoot daarna met links raak.

Kaapverdië kwam in de tweede helft verrassend genoeg terug. Deroy Duarte zette 'De Blauwe Haaien' na 59 minuten op gelijke hoogte voor tienduizenden verbaasde Argentijnse fans. De jongste van de twee broertjes Duarte kreeg een assist van Ryan Mendes. Argentinië ging onder aanvoering van Messi op zoek naar het winnende doelpunt, maar Kaapverdië hield net als eerder in de groepsfase tegen Spanje (0-0), Uruguay (2-2) en Saudi-Arabië (0-0) in de tweede helft stand.

Argentinië sloeg aan het begin van de eerste helft van de verlenging meteen toe. Alexis Mac Allister kreeg de assist op zijn naam waaruit Lisandro Martínez scoorde. Kaapverdië richtte zich wonderwel opnieuw op. Lopes Cabral zette zijn land in de 103e minuut weer op gelijke hoogte. Dol van geluk vierde hij zijn doelpunt. In de 111e minuut was het alsnog gebeurd voor Kaapverdië toen Borges de bal uit een corner van Messi na een inzet van Cristian Romero achter zijn eigen doelman werkte.

Kaapverdië verliet het toernooi met opgeheven hoofd als de grootste verrassing van het WK.