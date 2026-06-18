Bondgenoten Oekraïne steken 1 miljard dollar extra in wapens VS

BRUSSEL (ANP) - Oekraïne krijgt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, zegt de Oekraïense defensieminister Mychailo Fedorov. Ook kan Oekraïne volgens NAVO-topman Mark Rutte extra artilleriegranaten voor de langere afstand, drones en luchtafweerraketten tegemoetzien.

Behalve het al aangekondigde kwart miljard euro van Nederland zijn ook "honderden miljoenen van Duitsland, Letland, Denemarken, Litouwen, Noorwegen, Luxemburg, Kroatië, Zweden, IJsland en Australië" binnengekomen om bijvoorbeeld Amerikaanse Patriot-raketten te kopen, zei Rutte na nieuw inzameloverleg met de bondgenoten van Oekraïne. Spanje helpt bovendien met luchtafweer.

President Volodymyr Zelensky onderstreepte aan het begin van de vergadering dat zijn land erg om langeafstandsgranaten en onbemande voertuigen verlegen zit. Gewone granaten heeft Oekraïne volgens NAVO-bronnen anders dan voorheen genoeg, maar nu drones een steeds groter niemandsland tussen de linies scheppen, liggen Russische doelwitten steeds verder weg.