Kledingadvies voor Toppers om verwachte hitte: zomers en luchtig

De organisatie van Toppers in Concert raadt bezoekers vanwege het warme weer aan om zomers gekleed naar de concerten van vrijdag en zaterdag te gaan. Op Instagram staat dat ze bezoekers aanbevelen zich goed voor te bereiden op de voorspelde hitte.

"Draag luchtige kleding", staat bij de tips. Ook laat de organisatie weten dat het toegestaan is om een flesje water zonder dop mee naar binnen te nemen. "Er zijn voldoende waterkranen beschikbaar om je flesje of beker bij te vullen", schrijft de organisatie.

Mensen die buiten wachten voor ze de Johan Cruijff ArenA in kunnen, wordt aangeraden zich in te smeren met zonnebrand. Eenmaal binnen zijn ze veilig voor de zon; het dak van het stadion is gesloten. Het is de 21e keer dat de Toppers een concertreeks opvoeren in de ArenA.