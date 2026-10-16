Bondgenoten Trump bespreken verregaande maatregelen bij midterms

WASHINGTON (ANP) - Medestanders van de Amerikaanse president Donald Trump pleiten openlijk voor verregaande maatregelen rond de Congresverkiezingen als ze de indruk krijgen dat die niet eerlijk verlopen. Dat bracht nieuwssite Axios in kaart. Er wordt onder meer de mogelijkheid geopperd om de staat van beleg uit te roepen.

Hoewel er geen bewijs is voor gesjoemel rond de verkiezingen in november, houdt de achterban van Trump daar wel rekening mee. Er wordt door prominente activisten uit zijn fanatieke MAGA-achterban twijfel gezaaid over de betrouwbaarheid van stemmachines en gesproken over stappen als de inbeslagname van stembiljetten.

Trump beweert zelf ook regelmatig dat verkiezingen niet eerlijk verlopen en dat baart de Democraten zorgen. De zogenoemde midterms zullen uitmaken welke partij een meerderheid krijgt in het Congres en ze vrezen dat de president zich niet neerlegt bij een voor hem ongewenste uitkomst. Na zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen van 2020 claimde hij ook zonder bewijs dat er sprake was van fraude.

Buitenlandse inmenging

De Democratische senator Mark Warner sprak deze week tegenover The New York Times de vrees uit dat Trump kan claimen dat sprake is van buitenlandse inmenging en dat als reden kan gebruiken om stemmachines in beslag te laten nemen. "President Trump zal elk middel inzetten, legaal of niet, om ervoor te zorgen dat hij dit jaar de uitkomsten krijgt die hij wil."

Zo waarschuwde minister van Binnenlandse Veiligheid Markwayne Mullin afgelopen zomer dat buitenlandse vijanden van de VS toegang kunnen krijgen tot stemcomputers. "We weten dat ze de kiezersregistratie en jouw stem kunnen veranderen", zei hij volgens omroep PBS. "We weten dat het mogelijk is. Daar bestaat geen twijfel over."