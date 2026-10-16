Twee genomineerden Joost Zwagerman Essayprijs weg om AI-gebruik

Twee van de vijf genomineerde essays voor de Joost Zwagerman Essayprijs dingen niet meer mee naar de prijs. De jury deelde vrijdag een bericht dat een scan met AI-detector Pangram heeft uitgewezen dat de teksten (deels) met behulp van kunstmatige intelligentie tot stand zijn gekomen en dat de auteurs van de bewuste essays na overleg hebben besloten hun inzendingen in te trekken.

"Als het om teksten en hun betrouwbaarheid gaat, leven we in ingewikkelde tijden. Iedereen worstelt met de gevaren van AI", leest het bericht van de jury. Deze benadrukt dat de essayprijs bedoeld is voor schrijftalenten, "en het is niet alleen van groot belang dat het werk van de genomineerden boven elke twijfel verheven staat, maar ook dat het winnende essay is ontstaan vanuit een geheel eigen kijk op de wereld." De Joost Zwagerman Essayprijs zal het reglement en de procedures aanscherpen.

De prijs, waaraan een bedrag is verbonden van 7500 euro, wordt sinds 2018 jaarlijks uitgereikt op de geboortedag van Joost Zwagerman. Dat gebeurt dit jaar in Theater de Vest in Alkmaar.