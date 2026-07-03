CALONGE (ANP) - Een bosbrand in de bergen in Catalonië niet ver van de Costa Brava is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels duizend hectare beslaan, volgens de krant El Periódico.

De bosbrand is volgens plaatselijke media waarschijnlijk ontstaan bij de plaats La Bisbal d'Empordà tijdens wegwerkzaamheden. In de streek is de bevolking opgedragen binnen te blijven en de ramen te sluiten vanwege de grote rookontwikkeling. De brandbestrijders willen bovendien geen verkeer op de weg. Het gaat om naar schatting 45.000 inwoners en toeristen.

Onder de gebieden met een tijdelijke lockdown zijn ook enkele kleine badplaatsen die circa 10 kilometer van de brand liggen, zoals Platja d'Aro, S'Agaró en Sant Antoni de Calonge. De komst van een nieuwe hittegolf baart de brandblussers ook zorgen.